Il s’agissait de confirmer l’identité d’Abou Bakr al-Baghdadi avant le raid américain qui l'a tué. Pour ce faire, un agent des forces kurdes en Syrie a dérobé un sous-vêtement appartenant au chef du groupe Etat islamique pour effectuer des tests ADN, a indiqué lundi un haut responsable kurde.

1- Through our own sources, we managed to confirm that Al Baghdadi had moved from Al Dashisha area in Deir Al Zor to Idlib. Since 15 May, we have been working together with the CIA to track Al Baghdadi and monitor him closely.