Donald Trump envisage de publier des extraits de la vidéo du raid américain contre Abou Bakr al-Baghdadi, qui a conduit à la mort du chef de l’organisation Etat islamique (EI), a annoncé ce lundi le président américain.

« Nous y pensons, c’est possible », a déclaré le chef d’Etat américain depuis la base aérienne d’Andrews, près de Washington. « Nous pourrons prendre des extraits et les publier », a ajouté le milliardaire républicain, qui a annoncé dimanche au monde entier la mort du «calife» autoproclamé de l'EI, homme le plus recherché du monde.

« Il est mort comme un lâche »

Lors de son allocution télévisée, le président américain a livré un récit détaillé du raid au cours duquel le chef de l’EI a été acculé par les forces américaines avant de se faire sauter avec sa ceinture d’explosifs.

« Il n’est pas mort comme un héros, il est mort comme un lâche » et « comme un chien », a martelé Donald Trump, tout en affirmant qu’Abou Bakr al-Baghdadi avait « couru dans un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant ». Le président américain a expliqué avoir visionné en temps réel le raid américain depuis la Maison Blanche.