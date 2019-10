Une parlementaire démocrate de Californie, Katie Hill, accusée d’avoir eu une relation sexuelle avec une personne de son staff en violation des règles de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a annoncé dimanche qu’elle démissionnait.

« C’est le cœur brisé que j’annonce aujourd’hui ma démission du Congrès », a déclaré Katie Hill dans une lettre qu’elle a postée sur Twitter. « C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eue à faire, mais je crois que c’est la meilleure chose pour mes électeurs, pour ma communauté et pour notre pays », a-t-elle écrit.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



