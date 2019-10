Des ordres d’évacuation qui concernent quelque 50.000 personnes ont été émis samedi au nord de San Francisco, en Californie, où l’incendie Kincade Fire fait rage depuis plusieurs jours, ont annoncé les autorités, qui redoutent l’effet de vents violents anticipés pour la soirée.

« Nous annonçons l’évacuation d’environ 50.000 personnes », a déclaré le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick, lors d’une conférence de presse samedi matin. « Nous voulons que vous commenciez à évacuer maintenant. »

Le Kincade Fire dévore la région viticole du comté de Sonoma près de San Francisco depuis mercredi soir. Plus d’un millier de pompiers, appuyés par une dizaine de bombardiers d’eau et une centaine de camions de pompiers, tentaient de circonscrire ce feu. Il s’étendait vendredi soir sur plus de 9.000 hectares et n’était contenu qu’à 5 %. Il a détruit au moins 49 bâtiments, selon les dernières annonces du Cal Fire, le service des pompiers californien. Les vents forts rendaient les conditions météo extrêmement propices aux incendies.

