Il fait campagne pour la gratuité des frais de scolarité pour les étudiants en licence aux Etats-Unis. Est-ce pour cela que Bernie Sanders a comparé le montant de ces frais aux Etats-Unis et en France ? Jeudi, le sénateur américain démocrate, candidat à l’élection présidentielle de 2020, a avancé qu’aux Etats-Unis « le coût moyen d’une université proposant quatre ans de scolarité » est de « 23.091 » dollars (20,796 euros), tandis que ce coût s’élève à « 212 » dollars (190 euros) pour la France, selon l’élu. Aux Etats-Unis, les universités proposent des diplômes en deux ou en quatre ans, à la différence de la France, où le système LMD (licence, master et doctorat) est la référence.

« L’éducation est une des clés d’une démocratie réussie, alors pourquoi rendons-nous l’instruction si difficile pour notre peuple ? », a ajouté le sénateur dans un tweet partagé près de 5000 fois.

The average cost of 4-year college in the United States: $23,091

The average cost of 4-year college in France: $212



Education is one of the keys to a successful democracy, so why are we making it so hard for our people to learn? pic.twitter.com/c4dXRBZbow