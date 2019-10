Le Brexit permettrait-il l'amour entre les peuples ? — Matt Dunham/AP/SIPA

Selon un sondage, plus de 60 % des Français considèrent qu’un Brexit serait dommageable pour la France et l’Europe.

Alors que le feuilleton n’en finit pas de durer, le Brexit semble avoir renforcé notre attachement pour les Britanniques.

On a demandé l’explication de ce paradoxe à Christian Lequesne, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes.

Plus de 60 % des Français considèrent que la France et l’Europe perdraient beaucoup en cas de Brexit, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro. Et si à force de voir les Britanniques pédaler dans la semoule avec ce feuilleton sans fin, on avait fini par se rendre compte de notre attachement à nos voisins d’Outre-manche ? Comme à ce pote un peu dramaqueen mais dont les crises existentielles nous manqueraient s’il n’était plus là ?

Après tout, comme le dit le dicton, « on se rend compte de la valeur d’une chose qu’au moment de la perdre ». Le Brexit nous aurait-il réellement rapprochés des Britanniques ou est-ce nous qui avons trop écouté Imagine de John Lennon (d'ailleurs, que serait le monde sans la musique britannique ?) ? 20 Minutes a demandé à Christian Lequesne, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, de trancher la question.

Le Brexit nous a-t-il fait prendre conscience de notre attachement au Royaume-Uni ?

En France, il n’y a jamais eu de grandes mobilisations pour ou contre le Brexit, les Français ont toujours vu ça comme un problème de politique intérieure britannique, en faisant simplement le constat que le Royaume-Uni n’arrivait pas à trancher.

Néanmoins, plus le temps passe, plus les Français se rendent compte que le Brexit aura aussi des conséquences dans leur vie pratique à eux, de plein de manières différentes. C’est notamment le cas des pêcheurs, qui ont l’habitude de faire certaines de leurs prises dans les eaux britanniques. Mais cela pose des problèmes plus banals, comme l’Eurostar, la frontière de Calais ou simplement les week-ends à Londres. Il ne faut pas oublier non plus que 200.000 Britanniques vivent en France, et 800.000 Français vivent au Royaume-Uni, et que ce sont deux communautés très bien implantées et intégrées. Cette prise de conscience sur l’impact du Brexit fait qu’on comprend de moins en moins cette décision, en se demandant pourquoi cela a lieu avec toutes les conséquences néfastes.

Même notre regard sur cette décision semble avoir changé. D’un jugement « Bien fait pour eux » après le vote, on avance semble-t-il de plus en plus vers la compassion ?…

On a aujourd’hui plus de compassion pour les Britanniques car on se rend compte qu’il y a un tas de gens qui n’avaient pas et n’ont toujours pas envie de sortir de l’Union Européenne. Alors qu’au moment du vote, on retenait surtout que 52 % des Britanniques avaient voté pour le divorce, aujourd’hui les 48 % de « non » sont extrêmement visibles. Et très souvent, ce sont les Britanniques que l’on connaît et que l’on côtoie, ce qui renforce notre sympathie. Désormais, le camp du « non » est extrêmement médiatisé, et les images des drapeaux européens lors des manifestations à Londres ont fait le tour du monde. Il y a également cette énorme sympathie pour les Ecossais en France, une population qui a voté massivement pour rester, et qui renforce notre compassion pour l’ensemble des Britanniques.

Selon le sondage, 58 % des Français pensent que le Brexit va inciter les pays européens à rester dans l’Union, alors qu’ils étaient 74 % à penser l’inverse au moment du vote. L’attachement le plus fort qu’a renforcé le Brexit, n'est-ce pas celui à l’Union Européenne finalement ?

Paradoxalement, le Brexit a renforcé le sentiment de cohésion et d’appartenance à l’Union Européenne car personne n’a envie de vivre la même galère que les Britanniques. Les 27 qui sont restés, ainsi que leurs populations, se sont rendu compte que c’était dangereux de toucher au principe de la construction européenne. Alors que pour de nombreux Français, le Brexit était une marque de courage et un exemple à proposer dans le pays, il est devenu symbole d’imprudence. Le même ressenti a lieu partout en Europe : de nombreux partis d’extrême droite européens proposaient de sortir de l’Europe, notamment le Rassemblement national, une proposition qu’ils ont tous ou presque retiré de leurs programmes. L’idée désormais est de changer l’Europe de l’intérieur, mais plus du tout d’en sortir.