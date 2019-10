Le Kincade Fire, dans le comté de Sonoma, en Californie, avait brûlé plus de 4.000 hectares le 24 octobre 2019. — Noah Berger/AP/SIPA

Un violent incendie sévissait jeudi dans une région viticole au nord de San Francisco, en Californie, où les flammes ont déjà brûlé plus de 4.000 hectares, détruisant des bâtiments et forçant les autorités à faire évacuer la zone. Baptisé « Kincade Fire », l’incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi dans le comté rural de Sonoma et se propageait à toute allure, poussé par des bourrasques dépassant les 120 km/h. Quelque 500 pompiers aidés par des hélicoptères et avions bombardiers d’eau tentaient en vain de le fixer jeudi après-midi. « Nous lui courons quasiment après pour essayer de le suivre », a déclaré à des médias locaux Amy Head, porte-parole des pompiers californiens.

A view from the front seat of a vehicle as the #KincadeFire burns on both sides of Geysers Road in Geyserville.



Footage by Justin Sullivan/Getty Images pic.twitter.com/ZysGUBrHbj — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) October 24, 2019

Des vignobles menacés

Un ordre d’évacuation a été lancé pour les habitants de Geyserville, petite ville d’un millier d’habitants bordée de vignobles, dont un appartenant au réalisateur américain Francis Ford Coppola. « Cet incendie se déplace rapidement, veuillez rester à l’écoute des ordres d’évacuation », a demandé sur Twitter l’élu du Sénat de Californie Mike McGuire.

De nombreux habitants de Geyserville ont à peine eu le temps de rassembler quelques affaires avant de voir les flammes déferler sur leur communauté. « On pensait que le feu était à trois kilomètres, mais on n’avait pas pris en compte le vent », a expliqué au Los Angeles Times Dwight Monson, 68 ans. Le temps de monter avec sa famille dans leur voiture et de se réfugier dans la vallée, les flammes atteignaient déjà les limites de son ranch, a-t-il dit.

PG & E encore soupçonné

Les autorités locales ignoraient l’origine du sinistre, dont les images, certaines rappelant des coulées de lave, témoignaient de son intensité. Mais l’entreprise PG & E a signalé qu’un incident technique avait eu lieu sur l’un de ses pylônes dans la zone d’où est parti l’incendie. Comme il y a deux semaines, l’électricité a été coupée à quelque 180.000 clients du nord de la Californie jeudi, pour éviter que les lignes à haute tension ne provoquent des étincelles comme celles à l’origine de feux de forêt destructeurs ces dernières années.

Plus au sud, l’opérateur San Diego Gas & Electric a informé plus de 40.000 clients de la région qu’ils s’exposaient de la même manière à de potentielles coupures d’électricité préventives. Un violent incendie avait ravagé à l’automne 2018 la petite ville de Paradise, dans le nord de la Californie, faisant 86 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés.