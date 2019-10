Chili: Une manifestante et un policier se font un «hug» pendant une émeute — 20 Minutes

La violence. Depuis le début de la crise chilienne et des manifestations, le 18 octobre, on dénombre 18 morts, dont un enfant de 4 ans, et des dizaines de blessés.

Alors que le président Sébastien Piñera a proposé des mesures, l’appel à la grève générale est maintenu et les prochains jours s’annoncent tendus. Dans ce contexte, l’image d’une jeune manifestante enlaçant un policier a marqué les esprits et fait le tour du monde. Moment de trève autant que de désarroi, l’un et l’autre se réconfortant. Moment applaudi et salué par des manifestants que nous vous proposons de voir en vidéo.