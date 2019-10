Un chat (Illustration) — Pixabay

Ils peuvent dire merci à leurs deux chats. Un couple de quinquagénaires italiens a échappé à l’effondrement de sa maison lors d’un glissement de terrain en Ligurie, grâce à leurs animaux, ont-ils raconté à un journal italien, ce mercredi.

« Ma femme s’est réveillée parce que Simba et Mosé, nos chats, faisaient du bruit », a expliqué Claudio Piana, un habitant de Campo Ligure (nord-ouest) dans une interview vidéo au quotidien de la région, Secolo XIX.

L’habitation est presque totalement détruite

Une fois debout, Sabrina Pellegrini, l’épouse de Claudio Piana, « s’est aperçue que les chats jouaient avec un morceau de plâtre tombé du plafond. Ensuite, nous avons vu les murs qui se fissuraient », a raconté le rescapé. Les pluies torrentielles avaient provoqué un glissement de terrain qui avait miné les fondations de leur maison, située à flanc de colline.

Ils ont tenté de s’enfuir en voiture mais se sont retrouvés englués dans une mare de boue et ont été secourus par les pompiers. « Mon frère m’a alors appelé et m’a dit : "Claudio, ta maison s’est effondrée" », a raconté ce dernier. La vidéo publiée par le journal sur son site montre l’habitation presque totalement détruite.

Un pont effondré et plusieurs dizaines de personnes évacuées

« Maintenant nous n’avons plus rien, les pompiers nous ont dit que nous ne pourrons jamais revenir chez nous, c’est trop dangereux », a encore expliqué Claudio Piana. Très soulagé toutefois que « Simba et Mosé (Sinbad et Moïse en italien) aient survécu ».

De violents orages qui frappent le nord-ouest de l’Italie, en particulier la Lombardie, le Piémont et la Ligurie depuis lundi, ont provoqué la mort d’un chauffeur de taxi dont le véhicule est tombé lors de l’écroulement d’un pont et l’évacuation de plusieurs dizaines de personnes dans la région. Un autre automobiliste a péri en perdant le contrôle de son véhicule sur une route inondée.