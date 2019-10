SYRIE Washington a gelé, depuis le début de l’offensive, les éventuels avoirs aux Etats-Unis et leurs transactions internationales en dollars des ministres de l’Energie, de la Défense et de l’Intérieur

Les quelque 1.000 soldats américains déployés dans le nord de la Syrie ont reçu l'ordre de quitter le pays. — AFP

Alors que la trêve de l'offensive turque contre les Kurdes doit prendre fin ce mardi soir, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils lèveraient les sanctions imposées à Ankara si elle respecte l’accord de cessez-le-feu dans le nord de la Syrie, au-delà des cinq jours mentionnés dans l'accord conclu avec Washington, a indiqué un responsable américain.

« Nous nous sommes engagés à lever les sanctions du 14 octobre une fois les 120 heures passées », a indiqué ce responsable, citant un décret présidentiel de Donald Trump qui avait imposé des sanctions à l’encontre trois ministres turcs. «C'est un engagement que nous respecterons», a-t-il ajouté, sans préciser à quel moment les sanctions pourraient être levées.

Des nouvelles sanctions pourraient viser d’autres ministères turcs ou des branches industrielles

Les éventuels avoirs aux Etats-Unis des ministres de l’Energie, de la Défense et de l’Intérieur sont gelés et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées. Les ministères turcs de la Défense et de l’Energie sont également visés, en tant qu’institutions. « Toute opération militaire qui serait menée à la fin de la période de 120 heures, lorsqu’ils doivent observer un cessez-le-feu encore plus rigide et formel (…) nous mènerait à la conclusion que les Turcs ont violé notre accord, avec les inévitables sanctions » que cela implique, a-t-il ajouté.

Washington a prévenu que de nouvelles sanctions américaines étaient en préparation à l’encontre de la Turquie si un cessez-le-feu n’était pas appliqué dans son offensive contre les Kurdes en Syrie. Ces nouvelles sanctions pourraient viser d’autres ministères turcs ou des branches industrielles.

Les forces kurdes estiment avoir « totalement » rempli les conditions de l’accord de trêve

Les forces kurdes ont annoncé avoir «totalement» rempli les conditions de l'accord de trêve négocié entre la Turquie et les Etats-Unis dans le nord de la Syrie, à quelques heures de l’expiration de cet accord. La Turquie, qui réclame une « zone de sécurité » à sa frontière, qualifie de «terroristes» les combattants kurdes longtemps alliés des Occidentaux dans la lutte contre le groupe djihadiste Etat islamique.

Elle a néanmoins suspendu son offensive jeudi, à la faveur d’une fragile trêve négociée entre Turcs et Américains. Cette pause expire à 19 heures GMT mardi et le pouvoir turc s'est dit prêt à frapper si les YPG n'étaient pas retirés de la «zone de sécurité».