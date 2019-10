L'ambulance volé à Oslo, en Norvège, a fini sa course dans le portail d'une maison, le 22 octobre 2019. — Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix / AFP

Un homme a volé une ambulance, ce mardi à Oslo ( Norvège), et a renversé plusieurs personnes, dont au moins un enfant, a annoncé la police norvégienne, précisant que ses motivations n’étaient pas connues.

Un deuxième suspect, une femme, qui aurait été impliquée dans l’incident, est toujours recherchée par la police. « Nous avons sous contrôle une ambulance qui avait été volée par un homme armé », a indiqué la police d’Oslo sur Twitter. « Des tirs ont été effectués pour arrêter le suspect, il n’est pas blessé grièvement ».

#Oslo Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Un bébé de sept mois blessé

« Une femme avec une poussette et un couple de personnes âgées ont été renversés ou ont dû se jeter » hors de la trajectoire du véhicule volé, a ajouté la police dans un autre tweet. « La femme et l’enfant ont été conduits à l’hôpital ». L’agence NTB a évoqué des jumeaux de sept mois, l’un légèrement blessé, l’autre dans un état encore indéterminé.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff litt over kl. 1230. Kontroll på ambulansen og en mistenkt i Krebs gate ca. kl. 1245. En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Les images télévisées montraient une poussette projetée sur le bas-côté et un panneau de signalisation renversé. Selon la chaîne TV2, l’homme arrêté est âgé d’une trentaine d’années. D’après des témoins cités par NRK, la police a ouvert le feu sur les pneus de l’ambulance volée et le suspect a répliqué. Poursuivi par la police, le véhicule volé a fini sa course dans la grille d’entrée d’un immeuble d’habitation.

D’importantes forces de police déployées sur place

Les chaînes de télévision montrent une camionnette Mercedes endommagée à l’avant et dont la portière avant-gauche semblait présenter au moins un impact de balle. L’incident s’est produit dans un quartier résidentiel du nord de la capitale norvégienne.

Les élèves d’une école locale et d’un jardin d’enfants ont été confinés à l’intérieur des bâtiments. D’importantes forces de police, certaines lourdement équipées et armées, ont été déployées sur place tandis qu’un hélicoptère survolait la zone. Les motivations de l’individu ne sont pas connues à ce stade.