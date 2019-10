Météo Aix-en-Provence: Prévisions du mardi 22 octobre 2019 — Getty Images/iStockphoto

À Aix-en-Provence, la matinée va rester maussade à cause de nuages qui se maintiennent dans le ciel. Des pluies éparses vont tomber. Les températures seront de 20°C. Un vent d'est est prévu : il soufflera à 22 km/h. L'après-midi, le vent va progressivement éloigner la grisaille. Les températures seront de 22°C au plus bas et de 23°C au plus haut. Un vent de sud-est, enregistrant 32 km/h, soufflera. Il fera en moyenne 21°C, le soir. Durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera limpide.



Aix-en-Provence, où des nuages subsisteront demain, continuera de guetter le soleil. Un vent de sud-est soufflera à 35 km/h. Le matin, des nuages se montreront. Le temps sera marqué par des pluies éparses. On prévoit des valeurs autour de 22°C. Un vent de sud-est soufflera à 40 km/h. Demain après-midi, des nuages ne voudront pas céder leur place au soleil. De fortes pluies vont tomber sur la ville. Les valeurs afficheront entre 18°C et 20°C. La soirée va rester voilée à cause de nuages qui persistent dans le ciel. Des pluies battantes tomberont. Les températures avoisineront les 18°C.



Les conditions météorologiques des journées suivantes vont évoluer peu à peu. Après un temps stable jeudi, la situation changera vendredi.