L’empereur Naruhito à la chambre haute du Parlement japonais, le 4 octobre 2019. — Eugene Hoshiko/AP/SIPA

L’empereur Naruhito a pris la place de son père Akihito en mai dernier, faisant entrer le Japon dans l’ère Reiwa.

C’est la première fois qu’une telle cérémonie d’intronisation est organisée au Japon en près de trente ans.

Millimétrée, la cérémonie sera menée sans un mot d’instruction, seulement rythmée par les tambours et gongs traditionnels.

Après avoir « informé » ses ancêtres de son accession au trône, il l’annoncera aux Japonais et au reste du monde. L’empereur Naruhito, qui a pris la place en mai dernier de son père Akihito, faisant entrer le Japon dans l’ère Reiwa, sera au centre, ce mardi, de l’une des étapes majeures d’un processus de succession de plusieurs mois.

C’est la première fois que cette cérémonie sera organisée en près de trente ans, la dernière remontant à novembre 1990, pour l’accession au trône d’Akihito après la mort de son père, Hirohito, l’année précédente. Les festivités de mardi devaient être suivies d’un défilé dans Tokyo du souverain de 59 ans et de son épouse, l’impératrice Masako, à bord d’une voiture décapotable. Mais à cause du typhon Hagibis qui a endeuillé le Japon mi-octobre, il a finalement été reporté au 10 novembre, le gouvernement préférant mobiliser ses ressources pour la reconstruction des zones sinistrées.

Des représentants de plus de 170 pays

Quelque 2.500 convives sont attendus, dont des dignitaires de plus de 170 pays. Parmi eux, figurent des chefs d’Etat comme le président brésilien Jair Bolsonaro, des représentants de familles royales comme le prince Charles pour le Royaume-Uni ou le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite. La France sera représentée par Nicolas Sarkozy, tandis que Donald Trump, qui avait été le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito, en mai, va envoyer à sa place la secrétaire américaine aux Transports, Elaine Chao.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe prévoit de profiter de l’occasion pour entretenir les liens diplomatiques, et doit rencontrer au cours de la semaine une cinquantaine de représentants. Il devrait notamment s’entretenir avec le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon. Il s’agirait alors du premier contact à ce niveau entre les deux pays, dont les relations sont au plus mal depuis le début de l’été.

Une chorégraphie millimétrée sans un mot d’instruction

Après un cérémonial shinto dans la matinée, au cours duquel Naruhito va « informer » ses ancêtres impériaux de son accession, la proclamation proprement dite se déroulera ce mardi à partir de 13h (6h heure française) dans la « salle des Pins » (Matsu no ma), la plus élégante du palais impérial à Tokyo. Une trentaine de personnalités seulement seront présentes, la majeure partie de l’assistance se trouvant dans des pièces annexes.

La cérémonie doit durer une demi-heure en tout et pour tout. Il s’agira d’une chorégraphie millimétrée et menée sans un mot d’instruction, seulement rythmée par les tambours et gongs. L’empereur doit d’abord monter sur le trône appelé Takamikura, haute structure octogonale richement décorée d’or et de noir, placée sur une estrade et drapée de rideaux violets. A l’intérieur, se trouve un siège sur lequel le souverain ne s’assiéra cependant à aucun moment. Juste à côté se trouvera le trône de l’impératrice Masako, un peu plus petit.

Debout sur l’estrade, l’empereur déclarera son ascension pour recevoir ensuite les félicitations du Premier ministre. Shinzo Abe criera alors par trois fois « banzai » (« 10.000 ans », soit en d’autres termes « longue vie à l’empereur »), en levant à chaque fois les bras. Les invités devront, eux aussi, répéter ce mot, à l’exception des étrangers, autorisés à s’abstenir.

Des participants à la cérémonie munis de sabres et d’arcs, et d’autres porteurs de tambours, doivent prendre position dans la cour extérieure. Un point de l’organisation qui pourrait cependant être revenu en cas de mauvais temps, de la pluie étant annoncée sur la capitale japonaise ce mardi.