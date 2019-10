09 h 30 : Bonjour à toutes et tous et hello London

On se retrouve pour un samedi de folie outre-Manche où le Parlement va trancher sur l’accord entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni pour le Brexit. Après 30.000 péripéties et 52 retournements de situation, c’est une étape décisive qui peut (enfin) être franchi ce samedi.