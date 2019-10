Après le Brexit, les 27 se retrouvent confrontés à un nouveau casse-tête : l’élargissement de l’Union européenne à la Macédoine du Nord et à l’Albanie, auquel s’oppose le président français Emmanuel Macron, sous le feu des critiques de ses partenaires. La France, les Pays-Bas et le Danemark ont émis des réserves et cela est un motif de « déception », a ainsi déclaré la chancelière allemande Angela Merkel.

Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, s’est montré plus sévère en dénonçant « une lourde erreur historique ». « Pour être crédible, l’Union européenne doit respecter ses engagements », a-t-il souligné. « Nous avons fait des promesses à ces pays », a renchéri le président du Conseil européen, Donald Tusk, soulignant qu’une « écrasante majorité des Etats membres était favorable » à l’ouverture des négociations avec les deux candidats, qui requiert l’unanimité des Etats membres.

I would like to send a message to our Macedonian and Albanian friends: don’t give up! You did your share and we didn’t. But I have absolutely no doubt that you will become full members of the European Union.https://t.co/8G5z2NjHPr pic.twitter.com/xgTjKS0HML