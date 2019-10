Donald Trump l’avait laissé entendre, la Maison Blanche l’a confirmé, provoquant une vague d’indignation : le prochain sommet du G7 aura lieu dans un des clubs de golf du président américain, en Floride. En pleine bataille de l'impeachment, des démocrates ont dénoncé ce choix, y voyant une preuve de la « corruption » du président américain, l’accusant d’exploiter sa position au bénéfice de la Trump Organization.

Le Trump National Doral Club, à Miami, accueillera donc, du 10 au 12 juin 2020, ce grand rendez-vous annuel qui rassemble les dirigeants des sept pays les plus industrialisés de la planète.

JUST IN: U.S. plans to host next year's G-7 Summit at the president's Trump National Doral Miami resort, White House acting Chief of Staff Mick Mulvaney announces. https://t.co/S8WCQqzzwI pic.twitter.com/3XqExILZNN