« Les Etats-Unis et la Turquie se sont mis d’accord pour un cessez-le-feu en Syrie. » A l’issue d’une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, jeudi, le vice-président américain Mike Pence a annoncé qu’Ankara avait accepté de « faire une pause » de cinq jours dans son offensive contre les Kurdes.

BREAKING: Vice President Mike Pence announces that the U.S. and Turkey agreed to a ceasefire in Syria https://t.co/6ErIoEycUu pic.twitter.com/Cv4ycC3ksV

Vice Pres. Pence says Turkey will pause military operations "for 120 hours" to "allow for withdrawal of YPG forces from the safe zone." https://t.co/MUuChyD61f pic.twitter.com/VW9Po1s5Kj