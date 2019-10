Pour tenter de désamorcer la crise entre la Turquie et les Kurdes en Syrie, Donald Trump a sorti sa plume, la semaine dernière. Après le début de l’offensive turque, le président américain a écrit une lettre – dont l’authenticité a été confirmée par la Maison Blanche – à Recep Tayyip Erdogan. Ponctuée de points d’exclamation, la missive emploie un ton peu habituel pour la diplomatie

« Ne jouez pas au dur, ne faites pas l’idiot ! » (Don’t be a tough guy, don’t be a fool ») écrit le président américain, avant de conclure : « Je vous téléphonerai bientôt. »

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt