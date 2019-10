Il défend sa stratégie. Le président américain Donald Trump a estimé mercredi que les Kurdes, contre lesquels Ankara a lancé une offensive dans le nord de la Syrie depuis le retrait des troupes américaines, n'étaient «pas des anges».

«Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des anges», a déclaré depuis la Maison Blanche le milliardaire républicain, accusé par de nombreuses voix aux Etats-Unis d'avoir abandonné les Kurdes. «Le PKK, qui fait partie des Kurdes, comme vous le savez, est probablement pire en termes de terrorisme et un plus grande menace terroriste en bien des aspects que Daesh», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

