Le poids des responsabilités quand on est chef ou cheffe d’un Etat, c’est parfois quelque chose de très concret. Lundi, la presse britannique a noté que, lors de son traditionnel discours​ d’ouverture de la session parlementaire, à la Chambre des Lords, la reine Elisabeth II n’avait pas son habituelle couronne impériale. Elle avait un « simple » diadème.

« C’est seulement la troisième fois qu’elle ne porte pas la couronne impériale d’Etat depuis 1952 », indique The Sun, cité par notre consœur de BFMTV. Et cette couronne, ce n’est pas n’importe quoi. 3.000 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 270 perles… Ce qui commence à peser bien lourd sur la tête d’une femme de 93 ans.

Un risque de se briser le cou

Et c’est en fait ça, le problème : « On ne peut baisser la tête pour lire un discours, il faut relever le texte devant ses yeux, a récemment dit la reine d’Angleterre dans un documentaire repéré par la chaîne d’info en continu. Parce que si l’on baissait la tête, le cou se briserait et la couronne tomberait. » Ce qui serait du plus mauvais effet, on en convient.

Pour ne pas trop briser la tradition, la couronne, créé pour le couronnement du père d’Elisabeth II, Georges VI (celui du film Le Discours d’un roi), était sur un coussin à côté du trône. Et la reine portrait tous les autres apparats du pouvoir royal britannique. Son discours, lui, est, comme le veut l’usage, écrit par le gouvernement.

Rachel Garrat-Valcarcel