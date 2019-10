PARLEMANTAIRES Elle est présentée notamment par les chefs de file des groupes Les Républicains et Parti socialiste

Sénat (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

La proposition de résolution tend à « l’engagement résolu de la France en faveur de toute initiative concertée au niveau européen ou international visant à mettre un terme à l'offensive militaire menée par la Turquie au nord-est de la Syrie ». Présentée notamment par les chefs de file des groupes Les Républicains et Parti socialiste, le Sénat examinera mardi prochain cette proposition de résolution.

« Il y a urgence », affirment les auteurs du projet de résolution - Bruno Retailleau et Patrick Kanner, ainsi que par le président de la commission des Affaires étrangères Christian Cambon (LR) et le sénateur PS Rémi Féraud- dans l’exposé des motifs, soulignant notamment « l’absolue nécessité de protéger les populations civiles et d’assurer de manière durable un accès humanitaire sans entrave sur tout le territoire syrien ».

Pas de valeur contraignante

« A terme, il s’agit de favoriser le respect des engagements de la communauté internationale en Syrie, de maintenir l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays, et de défendre le respect de toutes ses composantes ethniques et religieuses », ajoutent-ils.

Contrairement aux lois, les résolutions votées par le Parlement n’ont pas de valeur contraignante.