L'économiste Esther Duflo à Oviedo. — AFP

Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi à la Franco-Américaine Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Au milieu des années 90, Michael Kremer, 54 ans, professeur à l'Université d'Harvard, a «démontré à quel point cette approche peut être puissante en utilisant des expériences de terrain pour tester diverses interventions susceptibles d'améliorer les résultats scolaires dans l'ouest du Kenya», explique l'Académie.

Esther Duflo, seconde femme à recevoir le pris Nobel d'économie

Mariés à la ville, Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont ensuite réalisé des études similaires sur d'autres questions et dans d'autres pays. Leurs méthodes de recherche expérimentale dominent désormais l'économie du développement. Esther Duflo, 46 ans, professeure d'économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), où exerce également son époux, est l'une des économistes les plus célébrées dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Récipiendaire en 2010 de la médaille John Bates Clark, elle est seulement la seconde femme a recevoir le prix Nobel d'économie.

Ses travaux lui avaient valu en 2013 d'être choisie par la Maison Blanche pour conseiller le président Barack Obama sur les questions de développement, en siégeant au sein du nouveau Comité pour le développement mondial. Dernier né des Nobel, le «prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel» a été créé en 1968 pour célébrer les 300 ans de la Banque de Suède.

Chaque Nobel consiste en une médaille d'or, un diplôme et un chèque de neuf millions de couronnes suédoises (environ 830.000 euros).