Trump vire son ministre par intérim chargé de l'immigration

Ce n’est pas le premier et sans doute pas le dernier. Kevin McAleenan quitte son poste ministre par intérim de la Sécurité intérieure, a annoncé vendredi Donald Trump. « Kevin McAleenan a accompli un travail fantastique », a tweeté le président américain. « Après de nombreuses années au gouvernement, Kevin veut désormais passer plus de temps avec sa famille et aller dans le secteur privé », a-t-il poursuivi, précisant qu’il annoncerait la semaine prochaine le nom de son remplaçant.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....