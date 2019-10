Heureusement que les Espagnols ne nous ont pas aidés lors du Débarquement en Normandie. En effet, un parachutiste a percuté un lampadaire samedi, lors du défilé militaire de la fête nationale à Madrid, alors qu'il devait normalement atterrir devant le roi et apporter le drapeau espagnol.

A parachutist hit some technical difficulties during Spain's National Day parade this morning, after misjudging his landing, smashing into a lamp post and remaining suspended as hundreds at the parade looked on. pic.twitter.com/kfioOPKTJt https://t.co/XMy0rzjlsk