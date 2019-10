Les médias américains rapportent qu’une fusillade a eu lieu samedi matin, heure locale, dans le quartier de Brooklyn, à New York ( Etats-Unis). Quatre personnes sont mortes, trois autres ont été blessées, d’après de premières informations. La fusillade aurait eu lieu à proximité d’un club privé, détaillent NBC New York et ABC 7. Selon CBS New York, qui cite les pompiers, quatre personnes sont mortes et cinq ont été grièvement blessées.

La police ne peut établir pour l’heure de motif à ce drame ni le nombre de tireurs impliqués. Aucun suspect n’a par ailleurs été appréhendé. Selon le responsable de la police new-yorkaise, les blessés, au nombre de trois, sont deux hommes et une femme, et leurs vies ne sont pas en danger. Certains médias locaux américains évoquaient cinq blessés, CBS New York parlant de blessures graves.

