Le Saddleridge fire s'est déclaré près de Sylmar, au nord de Los Angeles, dans la nuit du 10 au 11 octobre 2019. — Michael Owen Baker/AP/SIPA

Nouvelles scènes d’Apocalypse en Californie. Le feu de broussailles s’est propagé à toute vitesse, porté par des vents de Santa Ana, enjambant l’autoroute 5 en moins de trente minutes. Le Saddleridge fire, qui s’est déclaré près de Sylmar, dans la banlieue nord de Los Angeles, jeudi soir, a brûlé 1.600 hectares et détruit 25 bâtiments dans la nuit, selon les derniers chiffres communiqués par les pompiers vendredi matin. Une personne est décédée d’une crise cardiaque.

Plus de 1.000 pompiers sont mobilisés. La zone d’évacuation concerne près de 15.000 logements et environ 100.000 personnes.

Coupures d’électricité préventives

Un an après le Woolsey fire, qui avait embrasé la Californie du Sud, et le Camp fire, qui avait ravagé la ville de Paradise et fait 85 morts, au Nord de Sacramento, la Californie était en alerte, avec un temps sec et des vents violents.

Les sociétés PG&E et SCE ont procédé à des coupures d’électricité préventives ces derniers jours, qui touchaient encore plus de 300.000 personnes vendredi matin. PG&E a été épinglé en mai dernier par les autorités californiennes, qui ont déterminé que l'incendie de Paradise était parti d'une de ses lignes électriques.