« Trump a trahi et assassiné le peuple kurde ». La vidéo d’une banderole qui aurait été déployée sur un hôtel Trump à Las Vegas a été vue plus de trois millions de fois sur Twitter depuis mercredi. Le logo de Greenpeace est visible au bas de la bannière.

De nombreux internautes ont été induits en erreur par les images et ont félicité à tort l’ONG de défense de l’environnement pour cette action.

FAKE OFF

La branche américaine de Greenpeace a démenti avoir posé une telle banderole. « Nous voulons clarifier le fait qu’il s’agit d’une animation générée par ordinateur et non pas créée par Greenpeace », a indiqué l’ONG sur Twitter.

