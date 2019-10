Funérailles d'un mort lors de l'assaut turque — Lefteris Pitarakis/AP/SIPA

Sept civils ont été tués ce vendredi dans la ville de Tal Abyad et ses environs, dans le nord de la Syrie, cible depuis trois jours d'une offensive turque, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme ( OSDH).

Quatre personnes sont mortes dans un raid des forces turques​ « ayant visé leur voiture alors qu’ils fuyaient les violences », a indiqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahman, tandis que trois autres ont été tuées par des tireurs embusqués.

Quarante et un combattants kurdes morts

Mercredi, la Turquie et ses supplétifs syriens ont lancé une offensive aérienne et terrestre contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Selon l’OSDH, 17 civils ont déjà péri dans les zones contrôlées par les Kurdes depuis le début des hostilités.

Par ailleurs, 41 combattants kurdes ont péri dans les bombardements et les combats acharnés ayant lieu notamment dans les secteurs frontaliers de Tal Abyad et Ras al-Aïn.

Un soldat turc mort

Ce vendredi, le ministère turc de la Défense a annoncé qu’un soldat turc a été tué et trois autres blessés dans les combats. Selon les autorités turques, sept civils, dont un bébé, ont également été tués et environ 70 blessés par les projectiles lancées par les forces kurdes sur les provinces turques de Sanliurfa et Mardin, frontalières de la Syrie.

L’offensive turque contre la principale milice kurde syrienne, les Unités de protection du peuple (YPG), ouvre un nouveau front dans un conflit qui a fait plus de 370.000 morts et des millions de réfugiés depuis 2011.