La police du Greater Manchester a été appelée ce vendredi après une attaque au couteau dans le centre commercial Manchester Arndale situé dans le centre-ville la ville anglaise. La police a confirmé que cinq personnes ont été blessées et transférés à l’hôpital, selon les services d’urgence cités par les médias locaux.

City centre stabbing: an ambulance, police car and lots of police are here at the scene pic.twitter.com/soH43uuMiU

De hauts responsables de la police ont confirmé au Manchester Evening News​ que « plusieurs » personnes avaient été poignardées. On ne sait pas encore s’il y a des morts.

Dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit la police tenir fermement un homme à terre à l’extérieur du centre commercial.

Dans un communiqué relayé par le Manchester Evening News, la police annonce avoir arrêté un homme d’une quarantaine d’années soupçonné d'« agression grave ». Il est a été placé en garde à vue pour être interrogé. La police antiterroriste s’est saisie de l’enquête.

Police are currently responding to an incident at the Arndale Centre in #Manchester City Centre. More details will follow shortly. pic.twitter.com/bR7Tw62vaB