Lev Parnas et Igor Fruman, deux associés de l'avocat de Donald Trump Rudy Giuliani, ont été arrêtés me 9 octobre 2019. — Alexandria Sherrif Office

Nouveau rebondissement dans l’affaire ukrainienne qui menace Donald Trump. Deux hommes d’affaires proches de l’avocat personnel du président américain, Rudy Giuliani, ont été arrêtés mercredi soir à l’aéroport international de Washington. Lev Parnas et Igor Fruman, des citoyens américains d’origine ukrainienne et biélorusse, avaient en poche un aller simple pour une destination à l’étranger, a révélé la police fédérale – pour Vienne, selon le Wall Street Journal.

Jeudi, ils ont été inculpés dans une affaire distincte de violation de la loi sur le financement électoral pour des donations versées en 2018 à une organisation soutenant des candidats républicains et Donald Trump. Sans surprise, les démocrates veulent les entendre dans le cadre de leur enquête d’impeachment, alors qu’ils sont soupçonnés d’avoir joué les intermédiaires entre Rudy Giuliani et Kiev dans sa pêche aux informations compromettantes sur Joe Biden et son fils.

« Je ne connais pas ces messieurs », assure Donald Trump

L’inculpation n’est pas liée liée à l’affaire ukrainienne. Parnas et Fruman sont accusés d’avoir dissimulé l’origine de dons octroyés en 2018 à plusieurs candidats à des élections locales et fédérales aux Etats-Unis, dont une partie venait de Russie, selon l’acte d’inculpation. D’après les médias américains, les deux entrepreneurs ont contribué à hauteur de 325.000 dollars à la campagne de Donald Trump pour 2020. Selon le procureur, Igor Fruman avait volontairement changé son nom en… Igor « Furman ».

Les deux hommes ont également participé mi-2018 à un dîner à la Maison Blanche, où ils ont été photographiés en compagnie de Rudy Giuliani, Donald Trump et Mike Pence. « Je ne connais pas ces messieurs, je ne sais pas ce qu’ils font, peut-être qu’il faut demander à Rudy », a déclaré à la presse le locataire de la Maison Blanche après leur arrestation, ajoutant : « Je prends des photos avec presque tout le monde. »

Wanna see something interesting? This is the photo of Trump and Giuliani with Uklownian-American scammers Lev Parnas and Igor Fruman that the Miami Herald ran last week to illustrate their backgrounder on them. pic.twitter.com/HRiGXZLbVE — David Waldman-1, of Yorktown LLC™ (@KagroX) October 7, 2019

Les deux hommes ont également dîné avec le fils du président américain, Donald Trump Jr, quelques semaines plus tard.

Giuliani associates Lev Parnas and Igor Fruman have a history that could be right out a movie. They’re GOP donors who have dined with Trump and Trump Jr. Now, they’re caught up in the impeachment probehttps://t.co/h9SQ6vAAjh — Caren Bohan (@carenbohan) October 10, 2019

Emissaires de Rudy Giuliani en Ukraine

Selon CNN, Lev Parnas et Igor Fruman ont déjeuné avec Rudy Giuliani mercredi quelques heures avant de se rendre à l’aéroport avec un aller simple. Les deux hommes auraient notamment aidé l’ancien maire de New York, qui est l’avocat personnel de Donald Trump, à rencontrer Iouri Loutsenko, alors procureur général ukrainien, pour tenter de le convaincre d’ouvrir une enquête sur les affaires du fils de Joe Biden, Hunter, en Ukraine. Lors d’un échange téléphonique fin juillet, Donald Trump avait demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de « se pencher » sur ce dossier et d’entrer en contact avec Rudy Giuliani.

En mai 2018, ils avaient promis de lever des fonds pour un élu du Congrès, tout en lui demandant de convaincre « le gouvernement américain de rappeler l’ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine ». La diplomate, Marie Yovanovitch, a été rappelée à Washington un an plus tard. Les élus démocrates espèrent l’entendre vendredi au Congrès.