Plus d'un siècle de lutte des Kurdes pour un pays, toujours sans succès

Mercredi, l’armée turque a lancé une offensive dans la zone contrôlée par les Kurdes de Syrie. Après avoir aidé les pays de la coalition occidentale à lutter contre Daesh, le peuple kurde, sans pays, se retrouve une nouvelle fois lâché.

Depuis le début du XXe siècle, l’histoire des Kurdes est souvent l’histoire d’espoirs déçus dans la quête d’un pays. Entre alliance et répression, promesses et espoirs, revue de cent ans d’histoire des Kurdes aux confins de l’Iran, de l’Irak, de la Syrie et surtout de la Turquie.