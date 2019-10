C’est un montant qui marque les esprits, et ce n’est pas un hasard si Donald Trump le ressort de temps en temps. Trois jours après avoir annoncé, le dimanche 6 octobre, le retrait des troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque en Syrie, le président américain s’est exprimé sur Twitter. « Les Etats-Unis ont dépensé 8.000 milliards de dollars dans les combats et le maintien de l’ordre au Moyen-Orient (…) Aller au Moyen-Orient a été la pire décision jamais prise » a-t-il écrit.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....