PEACE Le prix Nobel de la paix, qui sera décerné ce vendredi, agite les bookmakers à travers le monde. En attendant de connaître la personne désignée, on vous propose de réviser vos classiques

Nelson Mandela, Prix Nobel, pendant un rallye à Osaka au Japon en 1990. — NEWSCOM/SIPA

Comme chaque année à cette période, le prix Nobel de la paix va être décerné ce vendredi 11 octobre.

304 individus et organisations ont été proposés cette année au comité Nobel.

La liste des nominés est tenue secrète par le jury suédois.

Qui succédera au gynécologue Denis Mukwege et à la rescapée de Daesh Nadia Murad en tant que prix Nobel de la paix ? C’est la question que se posent bon nombre de bookmakers à travers le monde. La réponse sera connue ce vendredi. En attendant, les spéculations vont bon train et la favorite est une jeune adolescente suédoise. Gretha Thunberg est même l’ultra-favorite parmi d’autres nominés, tels que la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, révélée à la suite de l'attentat de Christchurch, ou encore le chef indien Raoni.

Certes, vous ne faites (sans doute) pas partie des plus de 300 personnalités ou organisations sélectionnées pour recevoir la précieuse distinction, mais êtes-vous tout de même calé sur le sujet ? Vous adorez Nelson Mandela, savez tout sur Barak Obama et Mère Teresa ? Alors faites notre quiz pour savoir si, oui ou non, vous êtes réellement un ambassadeur de la paix.