Les éminents cosmologues, James Peebles et Michel Mayor et Didier Queloz ont reçu le Nobel de physique, ce mardi 8 octobre 2019. — Jonathan NACKSTRAND / AFP

Avant eux Marie Curie, Albert Einstein ou Niels Bohr ont inscrit leur nom au palmarès du prix : le Nobel de physique a distingué ce mardi trois éminents cosmologues, le Canado-Américain James Peebles et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physics is announced.



Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences.#NobelPrize pic.twitter.com/T9fY4dFdo4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Le prix va « pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l’autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d’une exoplanète en orbite autour d’une étoile de type solaire », a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède. Les trois chercheurs, astrophysiciens et astronomes, ont contribué à « une nouvelle compréhension de la structure et de l’histoire de l’univers ». « Leurs travaux ont changé à jamais nos conceptions du monde », a ajouté l’académie.

Une récompense « tout simplement extraordinaire »

James Peebles s’est intéressé au cosmos, avec ses milliards de galaxies et ses groupes de galaxies. Son cadre théorique, développé durant deux décennies, plonge à la genèse de l’univers, du Big Bang à nos jours. « Mon conseil aux jeunes qui font leur début dans la science : vous devez le faire par l’amour de la science… Vous devez commencer la science parce que cela vous fascine », a-t-il déclaré, comme le rapporte ce tweet de l’académie.

“My advice to young people entering science: you should do it for the love of science … You should enter science because you are fascinated by it”



- newly awarded laureate James Peebles speaking at today’s press conference announcing his #NobelPrize in Physics. pic.twitter.com/JaSM10glQT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Michel Mayor et Didier Queloz ont exploré notre galaxie, la Voie lactée, à la recherche de mondes inconnus. En 1995, ils ont fait la première découverte d’une planète en dehors de notre système solaire : une exoplanète orbitant autour d’une étoile de type solaire, 51 Pegasi b. Dans un communiqué publié par l’Université de Genève, ils ont rappelé leur « excitation » lorsqu’ils ont fait cette découverte. « Qu’elle soit récompensée par un Prix Nobel, c’est tout simplement extraordinaire », ont-ils ajouté.

Ils recevront leur prix des mains du roi de Suède, Carl XVI Gustaf, lors d’une fastueuse cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date-anniversaire de la mort d’ Alfred Nobel​, inventeur de la dynamite et créateur des prix.