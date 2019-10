Le tourisme noir se développe de plus en plus dans la région de Tchernobyl. — Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa/SIPA

Trente-trois ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les taux de radiations relevés à l’intérieur de la centrale de Prypiat (Ukraine) sont toujours extrêmement élevés. En particulier dans la salle de contrôle du réacteur 4, point de départ de l’accident. Malgré cela, le site s'ouvre de plus en plus au tourisme et les agences de voyage ukrainiennes ont même récemment ouvert cette salle au public, rapporte CNN.

Un haut lieu du « dark tourism »

Depuis plusieurs mois, les autorités du pays mettent tout en œuvre pour développer la région. En juillet dernier, le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret visant à encourager le tourisme.

Le site de Tchernobyl devient peu à peu une destination très prisée des adeptes du « dark tourism », ou tourisme de catastrophe. En 2018, la centrale a attiré 72.000 visiteurs.

Combinaison intégrale et tests obligatoires

Comme le rapporte CNN, les touristes pourront donc désormais entrer dans la salle de contrôle du réacteur 4, à condition de se soumettre à un protocole de sécurité drastique. Pas question en effet de visiter les lieux en tongs et bermuda.

Pour accéder au cœur de la centrale, les visiteurs devront revêtir une combinaison intégrale, un casque et des gants. La visite sera courte pour limiter l’exposition à la radioactivité. Enfin, les touristes devront se soumettre à une batterie de tests après la visite, afin de mesurer leur niveau d’exposition.