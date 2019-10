Selon LFI, Mathilde Panot avait été interpellée la semaine dernière après avoir rencontré des étudiants et professeurs ayant participé à une marche du mouvement de contestation qui secoue l’Algérie

La députée française de gauche radicale Mathilde Panot n’a pas été interpellée en Algérie, contrairement aux allégations de son groupe politique à l’Assemblée nationale française, a affirmé lundi le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Selon son groupe La France Insoumise (LFI), l’élue a été interpellée le 1er octobre à Béjaïa, à 220 km à l’est d’Alger, puis ramenée « sous escorte » dans la capitale algérienne où « elle a été placée sous surveillance dans un hôtel », avant d’être reconduite à l’aéroport afin de regagner la France.

Mathilde Panot avait indiqué avoir été « immobilisée » après un échange avec des étudiants et professeurs ayant participé à une marche du mouvement de contestation qui secoue l’Algérie depuis février.

« Ingérence étrangère et atteinte à la souveraineté nationale »

Elle est une « députée en France et non en Algérie, sa participation aux marches en Algérie pourrait être interprétée comme une ingérence étrangère et une atteinte à la souveraineté nationale », a réagi le chef de la diplomatie algérienne. Cité par l’agence APS, Sabri Boukadoum a ajouté qu’il n’y avait « pas eu d’arrestation ».

Dans un message sur Facebook, la députée du Val-de-Marne (région parisienne), qui avait prévu de rester plusieurs jours en Algérie, avait expliqué s’y être rendue « en tant que militante de la révolution citoyenne » et pour « rencontrer les acteurs et actrices du mouvement populaire ». Elle avait aussi dénoncé des incarcérations et condamnations abusives de manifestants.

Déclenché en février, le mouvement de contestation en Algérie, qui a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à démissionner début avril, réclame toujours le départ de l’ensemble du « système » au pouvoir avant tout scrutin. Une présidentielle prévue début juillet a été annulée, faute de candidats. Le pouvoir intérimaire a annoncé en septembre une nouvelle date pour l’élection, le 12 décembre, conformément au souhait de l’armée.

20 Minutes avec AFP