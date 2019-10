Le désaccord s’étend même au bilan des consultations. Les Etats-Unis ont assuré samedi avoir eu de « bonnes discussions » avec la Corée du Nord. Cette dernière a, elle, accusé les Etats-Unis d’avoir fait échouer les consultations sur son programme nucléaire qui se tenaient à Stockholm, en Suède.

« Les négociations n’ont pas satisfait nos attentes et ont finalement échoué (…). L’échec des négociations, qui n’ont débouché sur aucune avancée, est uniquement dû aux Etats-Unis qui n’ont pas renoncé à leur attitude habituelle », a expliqué aux journalistes Kim Myong Gil, l’émissaire nord-coréen. « Les Etats-Unis ont nourri des attentes en faisant des propositions d’approche flexible, de méthodes nouvelles et de solutions créatives. Mais ils nous ont énormément déçus et ont douché notre enthousiasme à discuter en n’apportant rien à la table des négociations », a-t-il ajouté.

« 70 ans de guerre et d’hostilité »

« Les commentaires faits plus tôt par la délégation de Corée du Nord ne reflètent pas le contenu ni l’esprit de la discussion d’aujourd’hui, qui a duré huit heures et demie » a de son côté réagit la porte-parole du département d’Etat américain, Morgan Ortagus, dans un communiqué. Washington et Pyongyang « ne vont pas surmonter un héritage de 70 ans de guerre et d’hostilité dans la péninsule coréenne en un samedi. Ce sont des questions importantes et elles requièrent un engagement fort de la part des deux pays. Les Etats-Unis ont pris cet engagement », a-t-elle encore dit, semblant renvoyer la balle dans le camp nord-coréen.

A Stockholm, les émissaires nord-coréen Kim Myong Gil et américain Stephen Biegun se sont rencontrés sous médiation de l’envoyé spécial de la Suède Kent Härstedt, artisan de la libération cet été d’un étudiant australien, Alek Sigley, brièvement détenu par Pyongyang. Les sessions de travail se sont tenues dans une propriété située sur une île de la capitale suédoise dont l’accès était gardé par des policiers, à quelques centaines de mètres de l’ambassade nord-coréenne.

Renouer le dialogue

Les Etats-Unis ont accepté l’invitation faite par les Suédois « à revenir à Stockholm pour nous revoir dans deux semaines, afin de poursuivre les consultations sur tous les sujets » a également signalé Morgan Ortagus.

Ces consultations constituaient la première tentative de renouer le dialogue entre les deux pays depuis l’échec du sommet de Hanoï en février entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Quelques heures à peine après la confirmation de leur rencontre, la Corée du Nord avait procédé à un nouveau tir de missile balistique. Washington, qui avait réaffirmé jeudi que ces tests « étaient inutilement provocateurs » et « ne préparaient pas le terrain à la diplomatie », avait toutefois décidé de maintenir la rencontre de Stockholm.

20 Minutes avec AFP