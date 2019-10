Un énième rebondissement dans le Brexit. Alors qu’il a toujours annoncé que le Brexit se fera le 31 octobre, Boris Johnson serait prêt à demander à Bruxelles un report. Cette éventualité se fera s’il n’y a pas eu d’accord d’ici au 19 octobre conformément à une loi récente, selon un document de justice cité par un avocat qui semble ainsi contredire les déclarations du Premier ministre britannique.

Une procédure judiciaire a été engagée devant la justice écossaise par un homme d’affaires, la députée écossaise Joanna Cherry et l’avocat Jo Maugham pour s’assurer que le Premier ministre se conformerait bien à une loi votée début septembre par les députés. Le texte le contraint à demander un report de trois mois faute d’accord. Selon Jo Maugham, un document produit par la défense du Premier ministre indique que celui-ci demandera bien un tel report à l’Union européenne. S’exprimant sur la chaîne de télévision Sky news, Jo Maugham a déclaré qu’il ne comprenait pas comment Boris Johnson pouvait concilier ses déclarations selon lesquelles il ne réclamera pas de report « avec la promesse qu’il a faite devant la justice aujourd’hui ».

What @BorisJohnson has told the court through his lawyers directly contradicts what he said to Parliament yesterday. With this PM nothing short of a formal binding undertaking to the court will do #Brexit #Vincecase https://t.co/3rRENpCkhl