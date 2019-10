Depuis deux semaines, Donald Trump répète qu’il n’y a eu « ni pression ni quid pro quo », et que sa conversation avec le président ukrainien était « parfaite ». Mais des SMS de diplomates américains en Ukraine rendus publics jeudi soir dans le cadre de l’enquête d’impeachment lancée par les démocrates semblent contredire les affirmations de la Maison Blanche.

Le premier SMS a été envoyé par Kurt Volker, l’envoyé spécial des Etats-Unis pour l’Ukraine à un conseiller du président ukrainien en juillet, juste avant le coup de téléphone du président américain :

« Ce qui s’est passé en 2016 » fait a priori référence à la demande de Donald Trump d’enquêter sur la firme de sécurité Crowdstrike. Il s’agit d’une théorie du complot régulièrement avancée par le président américain, selon laquelle le piratage des serveurs du parti démocrate n’a pas été réalisé par la Russie mais par l’Ukraine, et que Crowdstrike aurait couvert. C’est l’un des arguments avancés par les partisans du locataire de la Maison Blanche pour discréditer l’enquête de Robert Mueller, quand bien même toutes les agences du renseignement américain ont désigné la Russie comme responsable, retraçant même certaines adresses IP jusqu’à un bâtiment du renseignement militaire russe.

L’autre message a été envoyé par un diplomate américain en Ukraine à l’ambassadeur américain auprès de l’Union européenne :

Il s’agit de l’interprétation personnelle du diplomate, qui considère que le gel de 400 millions de dollars d’aide américaine à l’Ukraine quelques semaines avant le coup de téléphone était un moyen de faire pression sur Kiev – ce que Donald Trump dément.

Après ces nouvelles révélations, le sénateur républicain Mitt Romney, qui est considéré comme l’un des élus qui pourrait soutenir un impeachment démocrate, a réagi sur Twitter : « Selon toutes les apparences, les appels honteux et sans précédent du président américain à l’Ukraine et à la Chine à enquêter sur Joe Biden sont inacceptables et épouvantables. Quand le seul individu que le président Trump cible est un opposant politique en pleine nomination démocrate, il faut être crédule pour croire qu’il ne s’agit pas de quelque chose de politique. »

By all appearances, the President’s brazen and unprecedented appeal to China and to Ukraine to investigate Joe Biden is wrong and appalling.