Le tireur de Las Vegas, Stephen Paddock, avait loué une chambre au 32e étage du Mandalay Bay située à 400 mètres du concert de musique country. — MJT/AdMedia/SIPA

MGM va faire un gros chèque pour éviter des poursuites judiciaires. Le groupe hôtelier a annoncé jeudi qu’il allait verser jusqu’à 800 millions de dollars aux victimes de la fusillade de Las Vegas et à leurs familles. Le 1er octobre 2017, le tireur Stephen Paddock avait ouvert le feu sur des festivaliers depuis sa chambre d’hôtel située au 32e étage du Mandalay Bay, qui appartient à MGM. 58 personnes avaient été tuées et plus de 400 blessées.

Accusé de négligence sur sa sécurité, le groupe précise qu’il ne s’agit « pas d’un aveu de culpabilité ». Les paiements, notamment couverts par une assurance de 751 millions de dollars. L'entreprise avait été assignée en justice par plus de 2.000 personnes.

Une fusillade sans motif

L’enquête, qui a officiellement été bouclée en août 2018 a conclu que le tireur, abattu par les forces de l’ordre, avait agi seul, mais son motif restera sans doute à jamais inconnu. Daesh avait rapidement revendiqué cette fusillade, affirmant que Paddock était l’un de ses « soldats », mais l’enquête n’a trouvé aucun signe de radicalisation chez ce sexagénaire texan amateur de poker et d’alcool.

La compagne du tireur, qui était aux Philippines au moment des faits, a indiqué aux enquêteurs qu’elle s’inquiétait de sa santé mentale, affirmant qu’il était obsédé par son ex-mari, criait parfois dans son sommeil et avait perdu du poids au cours des mois précédent son passage à l’acte.

Paddock a minutieusement planifié son attaque : il avait effectué des repérages à un autre festival et amassé un arsenal de guerre 12 armes semi-automatiques modifiées par un « bumb stock », un mécanisme fixé sur la crosse permettant de tirer à près de 500 coups par minute. La vente des bump stocks a depuis été interdite par l’administration Trump.