Brandt Jean enlace Amber Guyger, l'expolicière condamnée à 10 ans de prison le 2 octobre 2019 à Dallas pour le meurtre de son frère Botham. — Tom Fox/AP/SIPA

Un moment d’humanité. Alors que l’ex-policière reconnue coupable du meurtre de Botham Jean venait d’être condamnée à dix ans de prison, le frère de la victime, Brandt, s’est adressé à Amber Guyger, comme la loi l’y autorise : « Je parle en mon nom et pas celui de ma famille, mais je vous pardonne. » « Je n’allais pas dire ça devant ma famille », poursuit le jeune homme. « Mais je ne veux même pas que vous alliez en prison. Je veux le meilleur pour vous car c’est ce que Botham aurait souhaité. »

Après avoir suggéré qu’elle se tourne vers le Christ, le jeune homme fait une demande inhabituelle à la juge : « Je ne sais pas si c’est possible, mais est-ce que je peux lui faire un câlin ? » La magistrate hésite puis donne son accord. Et alors que Brandt Botham la prend dans ses bras, Amber Guyer, qui était restée stoïque à l’annonce du verdict, éclate en sanglots.

Des cris à l’extérieur de la salle d’audience

A l’extérieur de la salle d’audience, le verdict a été accueilli par des cris « No justice, no peace » («Pas de justice, pas de paix »). Amber Guyger, qui avait abattu son voisin du dessous Botham Jean alors qu’il se trouvait chez lui, en septembre 2018, risquait entre cinq et 99 ans de prison. « Le jury a condamné Amber Guyger à dix ans. C’est bien sûr insuffisant. Le système judiciaire tout entier est insuffisant et le travail doit continuer », a réagi sur Twitter l’avocat de la famille Jean, Lee Merritt.

Lors du procès, l'ex-policière a assuré avoir commis une « erreur tragique » en se garant au niveau inférieur du parking, dans un lotissement où les différents étages se ressemblent. Devant la porte entrouverte de ce qu’elle pensait, selon ses dires, être son appartement, elle a cru faire face à la silhouette d’un intrus et a ouvert le feu. Originaire de l’île de Sainte-Lucie, Botham Jean, 26 ans, n’était pas armée et se trouvait sur son canapé. Il venait de démarrer une carrière prometteuse dans la firme de conseil PricewaterhouseCoopers.