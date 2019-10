Dans la tourmente, le président américain Donald Trump s’est exprimé ce mercredi sur l’affaire ukrainienne à l’origine d’ une procédure de destitution qu’il qualifie désormais de « coup d’Etat ».

Très agressif sur Twitter depuis son retour de New York jeudi, il a largement esquivé les questions sur le fond du dossier : la demande faite, par téléphone, à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d’enquêter sur Joe Biden, qui pourrait être son adversaire en 2020.

« Les démocrates-qui-ne-font-rien devraient se concentrer sur notre pays, plutôt que de faire perdre à tout le monde du temps et de l’énergie sur des conneries », a-t-il tweeté peu avant sa conférence de presse, prévue à 14 h (18 h GMT), dans les salons de la Maison Blanche.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!