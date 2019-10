Boris Johnson sera-t-il le chef d'orchestre du Brexit ? — Frank Augstein/AP/SIPA

Plus de trois ans après le référendum, les Britanniques sont toujours dans l’UE.

Boris Johnson promet de réaliser le Brexit le 31 octobre, quoi qu’il arrive.

Mais il reste encore de nombreux points à régler, et le Brexit pourrait être de nouveau repoussé.

En ce début octobre, il y a comme une légère impression de déjà-vu sur le Brexit, alors que la date de divorce entre le Royaume-Uni et l’UE est désormais fixée au 31 octobre (après le 30 juin, après le 12 avril, après le 30 mars). D’un côté, des Européens qui affichent leur fermeté. De l’autre, un Royaume-Uni qui s’entre-déchire dans des querelles politiques, avec un Premier ministre désavoué par le Parlement.

Après les vaines tentatives de Theresa May pour faire voter un plan de sortie, c’est maintenant au tour de Boris Johnson. Le Premier ministre conservateur joue une de ses dernières cartes ce mercredi en dévoilant une « offre finale » incluant une proposition sur le « backstop », ce « filet de sécurité » qui doit permettre d’éviter le rétablissement d’une frontière entre la République d’Irlande (membre de l’UE) et l’Irlande du Nord (membre du Royaume-Uni). 20 Minutes fait le point en vidéo sur cette question et sur le scénario possible de ces prochaines semaines.