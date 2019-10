Une manifestation de Reporters Sans Frontières pour Jamal Khashoggi — Louise MERESSE/SIPA

Il y a un an, Jamal Khashoggi était assassiné par les services secrets saoudiens au consulat d’Istanbul.

365 jours plus tard, où en est l’enquête et que sait-on sur ce crime ?

20 Minutes a interrogé Clarence Rodriguez, correspondante pendant douze ans à Riyad, sur ce meurtre et ces conséquences.

Il y a un an, Jamal Khashoggi, journaliste saoudien s’étant montré très critique à l’égard du prince héritier Mohamed ben Salmane, était assassiné au consulat d’Istanbul par les services secrets saoudiens. Une affaire qui a plongé le pays dans l’embarras, et qui relève encore bien des mystères. Clarence Rodriguez, première journaliste correspondante occidentale accréditée en 2005, ayant vécu douze ans à Riyad et autrice de Révolution sous le voile, explique à 20 Minutes les conséquences de ce meurtre pour le pays.

Un an après le meurtre de Jamal Khashoggi, où en est l’enquête et qu’est ce que l’on sait sur ce crime ?

Si l’affaire a au début soulevé l’indignation de la communauté internationale, le soufflé est très vite retombé. Au mois de juin néanmoins, une commission d’enquête de la CIA a affirmé que les renseignements américains disposaient de preuves montrant l’implication du prince héritier Mohamed ben Salmane. Ce dernier a d’ailleurs avoué sa responsabilité, mais c’est une annonce coup d’épée dans l’eau puisqu’il dit juste être responsable car l’évènement se déroulait « sous son règne », et non pas pour avoir commandité le meurtre. Il met la pression sur ses ministres. Son innocence semble peu crédible, non seulement au vu des éléments que dit posséder la CIA, mais également car absolument toutes les décisions passent désormais par le prince héritier, et qu’il serait extrêmement étonnant que seul un meurtre des services secrets ait échappé à son autorité. Mais on ne sait toujours pas où se trouve le corps, malgré la demande insistante de son épouse, et les renseignements américains n’ont jamais précisé leurs informations, probablement pour ne pas froisser les relations avec l’Arabie Saoudite. Le flou domine.

Justement, comment expliquer un aussi grand flou sur une telle affaire ?

Personne n’a intérêt à froisser l’Arabie Saoudite. On voit de nombreuses volte-face des pays occidentaux sur la question. La communauté internationale se montre extrêmement prudente, car l’Arabie Saoudite est un allié très important pour eux, encore plus depuis le conflit ouvert entre l’Iran et les Etats-Unis. On sent que la situation est hyperinconfortable sur le plan diplomatique et que devant l’évidence des faits, la communauté internationale préfère éviter le sujet, et a même mis beaucoup du temps à intervenir dessus.

Le prince Mohamed ben Salmane peut-il s’en sortir ?

Son image est extrêmement écornée par cette affaire, en plus de la guerre au Yémen qu’il a déclenché et qui se transforme en un Vietnam saoudien. Il sait qu’il dispose d’une marge de manœuvre actuelle uniquement par le soutien de son père le roi, mais qu’à la disparition de celui-ci, il aura une bonne partie de la famille royale contre lui. C’est donc maintenant qu’il doit convaincre et faire preuve de l’efficacité de sa politique. Pour l’instant, il peine à convaincre avec ces deux boulets au pied, et il entraîne dans sa chute d’image l’Arabie saoudite entière. Néanmoins, on le voit essayer de revenir, au moins médiatiquement, puisqu’il a réalisé deux interviews récentes qui seront diffusées prochainement, notamment celle où il « assume » sa responsabilité dans le meurtre. Peut-être pense-t-il que « faute avouée, à moitié pardonnée », mais dans des cas comme celui-ci, c’est tout de même plus complexe…

L’image de l’Arabie Saoudite peut-elle à ce point souffrir de cette affaire ?

Le prince Mohamed ben Salmane a basé sa politique sur le « plan vision 2030 », qui entend libérer l’Arabie Saoudite de la dépendance au pétrole. Ce plan compte donc sur d’autres ressources que l’or noir, et nécessite des investisseurs étrangers. D’où le permis pour les femmes par exemple, qui a été salué par l’Occident, mais qui est plus une manœuvre de communication puisque dans les faits, très peu de femmes ont le droit de conduire sans la tutelle d’un homme. Ou l’ouverture des visas [touristiques] pour les étrangers. Or, le meurtre de Jamal Khashoggi participe – en plus de la guerre au Yémen et des manquements aux droits de l’homme – à noircir l’image de l’Arabie Saoudite et éloigne les investisseurs étrangers. L’Arabie Saoudite est victime des changements du prince héritier, entre son envie de passer pour être un réformateur moderne aux yeux de l’Occident et sa férocité.