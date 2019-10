Donald Trump en Virginie, le 30 septembre 2019. (Photo by REX) — REX/SIPA

Règlement de comptes à Capitol Hill. Le 24 septembre, la leader démocrate Nancy Pelosi a annoncé l'ouverture d’une enquête en vue d’une procédure de destitution (« impeachment ») du président américain Donald Trump. En cause : un échange téléphonique entre le locataire de la Maison Blanche et le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, datant du 25 juillet. Echange signalé par un lanceur d’alerte dès le 12 août, et durant lequel Trump demande à son homologue que les services de son pays enquêtent sur la famille de l’ancien vice-président démocrate Joe Biden, actuel concurrent dans la course à l’élection de 2020.

A cette affaire ukrainienne s’est ajoutée une information du New York Times, selon laquelle Donald Trump aurait demandé au Premier ministre australien, Scott Morrison, de l’aider à rassembler des informations pouvant discréditer l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la campagne de 2016. Et alors que la pression s’accentue chaque jour un peu plus sur la Maison Blanche, le président tire à boulets rouges – voire écarlates – sur le camp démocrate.

Mais que signifie exactement cette procédure d’impeachment ? Vous avez beau être un fan de House of cards, vous peinez à comprendre la procédure visant Donald Trump ? Vous vous interrogez sur les forces en présence, le calendrier de cette enquête, la marge de manœuvre du président ? Ou plus simplement, vous n’avez rien compris mais voulez savoir si Donald Trump peut réellement être « empêché » ? Poser vos questions, et 20 Minutes tentera d’y répondre.