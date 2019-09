Sous la menace d’une procédure de destitution, Donald Trump a encore fait monter d’un ton la surenchère verbale. Lundi, il a suggéré que l’élu démocrate Adam Schiff, qui supervise l’enquête d’impeachment au Congrès, soit arrêté pour « trahison », l’accusant d’avoir déformé sa conversation avec le président ukrainien. La veille, le président américain avait qualifié la source du lanceur d’alerte « d’espion », assurant que les Etats-Unis allaient sombrer dans la « guerre civile » s’il était destitué. Pendant ce temps-là, les démocrates ont exigé lundi que son avocat personnel, Rudy Giuliani, leur remette tous les documents liés à l’affaire ukrainienne.

« Adam Schiff a fait, illégalement, une déclaration FAUSSE et terrible, sur mon échange avec le président ukrainien (…) Cela n’a rien à voir avec ce que j’ai dit. Doit-il être arrêté pour trahison ? », a lancé Donald Trump sur Twitter.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?