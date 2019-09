Donald Trump, en pleine tourmente de l’affaire ukrainienne, a proféré des menaces à peine voilées à l’égard du lanceur d’alerte et de ses informateurs lors d’une rencontre privée dont un enregistrement a été diffusé jeudi par le Los Angeles Times. « Qui est la personne qui a donné au lanceur d’alerte l’information ? Parce qu’elle s’assimile à un espion », estime le président américain, que l’on entend d’assez loin dans cette bande sonore d’une trentaine de secondes.

Listen here: “I want to know who’s the person, who’s the person who gave the whistleblower the information? Because that’s close to a spy,” President Trump said. https://t.co/HsUIczrgZR pic.twitter.com/TR2LRY9iN5