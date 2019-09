Donald Trump est accusé d'avoir fait pression sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour que celui-ci enquête sur Joe Biden, son principal concurrent pour la présidentielle de 2020. Avant même que la conversation entre les deux chefs d’Etat ne soit diffusée par la Maison Blanche, les démocrates ont lancé une procédure de destitution (« impeachment ») contre le président américain, ce mardi.

Pour Adam Schiff, un leader démocrate, le président américain s’est comporté comme un mafieux. Il lui reproche notamment d’avoir gelé des centaines de millions de dollars d’aide militaire destinée à l’Ukraine juste avant cet entretien avec Volodymyr Zelensky.

Après avoir étudié le résumé de la conversation entre Donald Trump et son homologue ukrainien, l’élu démocrate a tweeté : « La transcription de l’appel est comme une extorsion classique de la pègre. "Nous faisons beaucoup pour l’Ukraine, mais ce n’est pas tout à fait réciproque. J’ai une faveur à vous demander. Enquêtez sur mon adversaire politique. Mon équipe sera en contact avec vous. C’est un beau pays que tu as là, ce serait dommage qu’il lui arrive quelque chose" ».

Adam Schiff a confirmé ses propos lors d’une conférence, rapporte le média américain The Hill.

The transcript of the call reads like a classic mob shakedown:



– We do a lot for Ukraine

– There’s not much reciprocity

– I have a favor to ask

– Investigate my opponent

– My people will be in touch



Nice country you got there.



It would be a shame if something happened to her.