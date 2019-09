Le caractère historique de l’annonce n’a pas empêché les spectateurs d’avoir les yeux rivés sur le bijou. Ce mardi, lors de l’annonce de la décision de la Cour suprême jugeant «illégale» la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement, la présidente de la cour, Lady Brenda Hale​, a frappé les esprits avec une broche en forme d’araignée géante.

"Parliament has not been prorogued"



U.K. Supreme Court President Brenda Hale says the Speakers can take immediate steps to enable each house to meet as soon as possible pic.twitter.com/6lnuc8o0ja