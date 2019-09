FAKE OFF Une citation attribuée à Volodymyr Zelensky est devenue populaire sur Facebook. Elle est extraite d'un discours du président ukrainien

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors d'une conférence de presse à Varsovie le 31 août. — Omar Marques / SOPA Images/Sipa /SIPA

Est-ce parce qu’il avait promis de « casser le système » ? Depuis le 16 juillet, une citation attribuée à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, circule sur Facebook. Le jeune chef d’Etat aurait lancé : « Je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos bureaux, car je ne suis ni un dieu, ni une icône, mais plutôt un serviteur de la Nation. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les à chaque fois que vous voulez prendre une décision. »

La citation a été partagée 17.000 fois depuis juillet. Elle a également été partagée sur Twitter.

FAKE OFF

La citation est extraite, presque mot pour mot, du discours d’investiture prononcé par Volodymyr Zelensky le 20 mai. Le président s’adressait aux députés, en leur expliquant vouloir lutter contre la corruption : « Et pour cela, nous avons besoin de gens au pouvoir qui serviront le peuple. C’est pourquoi je ne veux vraiment pas que ma photo soit dans vos bureaux, car le président n’est pas une icône, ni une idole ou un portrait. Accrochez les photos de vos enfants à la place et regardez-les à chaque fois que vous prenez une décision. » Le discours est disponible sur le site officiel du président et sur sa chaîne YouTube (la citation débute à 13'40").

Lors de cette adresse aux députés, le président avait annoncé la tenue d’élections législatives anticipées. Il avait également assuré vouloir arriver à un « cessez-le-feu dans le Donbass ».

